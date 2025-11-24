Буде тепло, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 24 листопада, очікуються дощі у низці областей, але повітря місцями прогріється до +15.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вночі місцями невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько 0°.
На решті території дощі, у більшості північних та центральних областей без опадів.
Температура вдень 3-8° тепла (у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла); на півдні та південному сході вдень 10-15°.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4°.
