Буде тепло, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вночі місцями невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько 0°.

На решті території дощі, у більшості північних та центральних областей без опадів.

Температура вдень 3-8° тепла (у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла); на півдні та південному сході вдень 10-15°.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.





Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4°.