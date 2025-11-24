Будет тепло, местами дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 24 ноября, ожидаются дожди в ряде областей, но воздух местами прогреется до +15.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях ночью местами небольшой (в Карпатах умеренный снег), днем без осадков, на дорогах гололед. Температура днем около 0°.
На остальной территории дожди, в большинстве северных и центральных областей без осадков.
Температура днем 3-8° тепла (в северных, Винницкой областях 0-5° тепла); на юге и юго-востоке днем 10-15°.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4°.
Напомним, ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.
Также ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.
В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.