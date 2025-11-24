ua en ru
Буде тепло, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Понеділок 24 листопада 2025 07:00
UA EN RU
Буде тепло, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 24 листопада (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 24 листопада, очікуються дощі у низці областей, але повітря місцями прогріється до +15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. У західних областях вночі місцями невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько 0°.

На решті території дощі, у більшості північних та центральних областей без опадів.

Температура вдень 3-8° тепла (у північних, Вінницькій областях 0-5° тепла); на півдні та південному сході вдень 10-15°.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах пориви 15-20 м/с.


Буде тепло, місцями дощі: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4°.

Нагадаємо, листопад за один день встановив одразу п’ять температурних рекордів.

Також раніше в Укргідрометцентрі підсумували погодні умови першої декади листопада 2025 року та пояснили, як вони позначилися на стані й розвитку озимих культур у різних областях.

Водночас синоптик Наталія Птуха розповіла, чи можливі значні снігопади в Україні під час найближчого похолодання.

