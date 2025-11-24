ua en ru
Будет тепло, местами дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

Понедельник 24 ноября 2025 07:00
Будет тепло, местами дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 24 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 24 ноября, ожидаются дожди в ряде областей, но воздух местами прогреется до +15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях ночью местами небольшой (в Карпатах умеренный снег), днем без осадков, на дорогах гололед. Температура днем около 0°.

На остальной территории дожди, в большинстве северных и центральных областей без осадков.

Температура днем 3-8° тепла (в северных, Винницкой областях 0-5° тепла); на юге и юго-востоке днем 10-15°.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с.


Будет тепло, местами дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4°.

Напомним, ноябрь за один день установил сразу пять температурных рекордов.

Также ранее в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

