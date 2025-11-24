Будет тепло, местами дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 24 ноября, ожидаются дожди в ряде областей, но воздух местами прогреется до +15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. В западных областях ночью местами небольшой (в Карпатах умеренный снег), днем без осадков, на дорогах гололед. Температура днем около 0°.

На остальной территории дожди, в большинстве северных и центральных областей без осадков.

Температура днем 3-8° тепла (в северных, Винницкой областях 0-5° тепла); на юге и юго-востоке днем 10-15°.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах порывы 15-20 м/с.





Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 0-5° тепла, в Киеве 2-4°.