Буде складна дискусія: посол ЄС в Україні зробила заяву щодо членства в блоці

Зараз триває дуже суперечлива дискусія на тему того, як адаптувати процес вступу України до складу Європейського Союзу.
Про це заявила посол Європейського Союзу Катаріна Матернова під час спілкування з журналістами 27 лютого кореспонденту РБК-Україна.
"Це буде суперечлива дискусія. Це буде складна дискусія з державами-членами. Це буде нелегко, але я дуже сподіваюся, що ми пройдемо через це", - сказала вона щодо питання про обговорення вступу України.
При цьому, за словами Матернови, потрібно буде створити методологію, яка гарно відображатиме потреби як України, так і інших кандитатів.
"В нас буде методологія, яка краще відображає потреби України та інших країн-кандидатів зараз, чи то Албанія, чи Марокко", - зазначила вона.
В Офісі президента, як відомо, кажуть, Київ очікує від Євросоюзу політичного рішення щодо членства України в блоці до 2027 року. Але в ЄС до таких кроків не готові.
Наприклад, єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос сказала, що для прискорення вступу України необхідно змінити правила, які діють уже близько 40 років, а це потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів Євросоюзу.
При цьому за даними ЗМІ в початкових проєктах мирного плану з 20 пунктів, який обговорюється за посередництва США, було зафіксовано дату вступу України до Євросоюзу - 2027 рік. Проте як це буде працювати в реальності, загалом незрозуміло - ЄС різко проти такого швидкого вступу.