UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Буде складна дискусія: посол ЄС в Україні зробила заяву щодо членства в блоці

Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Роман Кот

Зараз триває дуже суперечлива дискусія на тему того, як адаптувати процес вступу України до складу Європейського Союзу.

Про це заявила посол Європейського Союзу Катаріна Матернова під час спілкування з журналістами 27 лютого кореспонденту РБК-Україна.

"Це буде суперечлива дискусія. Це буде складна дискусія з державами-членами. Це буде нелегко, але я дуже сподіваюся, що ми пройдемо через це", - сказала вона щодо питання про обговорення вступу України.

При цьому, за словами Матернови, потрібно буде створити методологію, яка гарно відображатиме потреби як України, так і інших кандитатів.

"В нас буде методологія, яка краще відображає потреби України та інших країн-кандидатів зараз, чи то Албанія, чи Марокко", - зазначила вона.

Членство України в ЄС до 2027 року: що відомо

В Офісі президента, як відомо, кажуть, Київ очікує від Євросоюзу політичного рішення щодо членства України в блоці до 2027 року. Але в ЄС до таких кроків не готові.

Наприклад, єврокомісар з питань розширення ЄС Марта Кос сказала, що для прискорення вступу України необхідно змінити правила, які діють уже близько 40 років, а це потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

При цьому за даними ЗМІ в початкових проєктах мирного плану з 20 пунктів, який обговорюється за посередництва США, було зафіксовано дату вступу України до Євросоюзу - 2027 рік. Проте як це буде працювати в реальності, загалом незрозуміло - ЄС різко проти такого швидкого вступу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУкраїнаЧленство в ЄС