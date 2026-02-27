RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Будет сложная дискуссия: посол ЕС в Украине сделала заявление относительно членства в блоке

Фото: посол ЕС в Украине Катарина Матернова (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Роман Кот

Сейчас идет очень противоречивая дискуссия на тему того, как адаптировать процесс вступления Украины в состав Европейского Союза.

Об этом заявила посол Европейского Союза Катарина Матернова во время общения с журналистами 27 февраля корреспонденту РБК-Украина.

"Это будет противоречивая дискуссия. Это будет сложная дискуссия с государствами-членами. Это будет нелегко, но я очень надеюсь, что мы пройдем через это", - сказала она по вопросу об обсуждении вступления Украины.

При этом, по словам Матерновой, нужно будет создать методологию, которая будет хорошо отражать потребности как Украины, так и других кандитатов.

"У нас будет методология, которая лучше отражает потребности Украины и других стран-кандидатов сейчас, будь то Албания или Марокко", - отметила она.

 

Членство Украины в ЕС до 2027 года: что известно

В Офисе президента, как известно, говорят, Киев ожидает от Евросоюза политического решения относительно членства Украины в блоке до 2027 года. Но в ЕС к таким шагам не готовы.

Например, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сказала, что для ускорения вступления Украины необходимо изменить правила, которые действуют уже около 40 лет, а это требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов Евросоюза.

При этом по данным СМИ в начальных проектах мирного плана из 20 пунктов, который обсуждается при посредничестве США, была зафиксирована дата вступления Украины в Евросоюз - 2027 год. Однако как это будет работать в реальности, в общем непонятно - ЕС резко против такого быстрого вступления.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаЧленство в ЕС