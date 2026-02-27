Будет сложная дискуссия: посол ЕС в Украине сделала заявление относительно членства в блоке

"Это будет противоречивая дискуссия. Это будет сложная дискуссия с государствами-членами. Это будет нелегко, но я очень надеюсь, что мы пройдем через это", - сказала она по вопросу об обсуждении вступления Украины.

При этом, по словам Матерновой, нужно будет создать методологию, которая будет хорошо отражать потребности как Украины, так и других кандитатов.

"У нас будет методология, которая лучше отражает потребности Украины и других стран-кандидатов сейчас, будь то Албания или Марокко", - отметила она.