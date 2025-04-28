Буде більше зустрічей. У МЗС розповіли про прогрес перемовин у Лондоні та Парижі

"Цього тижня ми впевнені, що цей формат продовжуватиме функціонувати. І буде ще більше таких зустрічей. Деякі з них вже готуються, але я поки що не можу розкрити місце чи дату, тому що це процес, який триває, і ми не хочемо зашкодити цьому процесу", - зазначив він.

За словами Тихого, формат показав свою ефективність. Адже він надав чудову можливість у Парижі та Лондоні керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру оборони Рустему Умарову обмінятися думками зі своїми французькими, британськими та німецькими колегами, а також зі своїми колегами зі Сполучених Штатів.

"Ми справді цінуємо як гостинність наших французьких та британських партнерів, так і конструктивну співпрацю та дискусії, які ми мали в цьому форматі з усіма його учасниками", - додав речник МЗС.

Переговори у Лондоні 23 квітня

У середу, 23 квітня, у Лондоні відбулися переговори за участю України, США, Британії, Франції та Німеччини. Спочатку планувалося, що зустріч проходитиме на рівні міністрів, однак держсекретар США Марко Рубіо її проігнорував.

У підсумку переговори пройшли на нижчому рівні - за участі радників з питань національної безпеки. Водночас міністри оборони та глави МЗС України та Британії провели окремі двосторонні зустрічі. Від Сполучених Штатів на переговорах був присутній спеціальний посланець президента США з питань України Кіт Келлог.