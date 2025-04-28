Будет больше встреч. В МИД рассказали о прогрессе переговоров в Лондоне и Париже

"На этой неделе мы уверены, что этот формат будет продолжать функционировать. И будет еще больше таких встреч. Некоторые из них уже готовятся, но я пока не могу раскрыть место или дату, потому что это процесс, который продолжается, и мы не хотим повредить этому процессу", - отметил он.

По словам Тихого, формат показал свою эффективность. Ведь он предоставил прекрасную возможность в Париже и Лондоне руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, министру иностранных дел Андрею Сибизи и министру обороны Рустему Умарову обменяться мнениями со своими французскими, британскими и немецкими коллегами, а также со своими коллегами из Соединенных Штатов.

"Мы действительно ценим как гостеприимство наших французских и британских партнеров, так и конструктивное сотрудничество и дискуссии, которые мы имели в этом формате со всеми его участниками", - добавил представитель МИД.

Переговоры в Лондоне 23 апреля

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялись переговоры с участием Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Изначально планировалось, что встреча будет проходить на уровне министров, однако госсекретарь США Марко Рубио ее проигнорировал.

В итоге переговоры прошли на более низком уровне - с участием советников по вопросам национальной безопасности. В то же время министры обороны и главы МИД Украины и Великобритании провели отдельные двусторонние встречи. От Соединенных Штатов на переговорах присутствовал специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.