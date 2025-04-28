Будет больше встреч. В МИД рассказали о прогрессе переговоров в Лондоне и Париже

Встречи в Лондонском и парижском формате продолжатся, он будет продолжать функционировать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время общения с пользователями соцсети X.
"На этой неделе мы уверены, что этот формат будет продолжать функционировать. И будет еще больше таких встреч. Некоторые из них уже готовятся, но я пока не могу раскрыть место или дату, потому что это процесс, который продолжается, и мы не хотим повредить этому процессу", - отметил он.
По словам Тихого, формат показал свою эффективность. Ведь он предоставил прекрасную возможность в Париже и Лондоне руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку, министру иностранных дел Андрею Сибизи и министру обороны Рустему Умарову обменяться мнениями со своими французскими, британскими и немецкими коллегами, а также со своими коллегами из Соединенных Штатов.
"Мы действительно ценим как гостеприимство наших французских и британских партнеров, так и конструктивное сотрудничество и дискуссии, которые мы имели в этом формате со всеми его участниками", - добавил представитель МИД.
В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялись переговоры с участием Украины, США, Великобритании, Франции и Германии. Изначально планировалось, что встреча будет проходить на уровне министров, однако госсекретарь США Марко Рубио ее проигнорировал.
В итоге переговоры прошли на более низком уровне - с участием советников по вопросам национальной безопасности. В то же время министры обороны и главы МИД Украины и Великобритании провели отдельные двусторонние встречи. От Соединенных Штатов на переговорах присутствовал специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
16 апреля госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыли в Париж. Их визит был направлен на поддержку мирных инициатив Дональда Трампа по урегулированию войны между Украиной и Россией.
Во время визита Рубио и Уиткофф провели встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения возможных путей достижения мира.
Также в Париже состоялась встреча представителей Украины и "коалиции решительных" в Елисейском дворце. Украинскую сторону представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. От "коалиции решительных" присутствовали представители Великобритании, Германии и Франции.
Позже Рубио и посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщили, что делегации Украины и США тоже встретились в Париже. Они отметили, что команда американского президента Дональда Трампа настроена работать для прекращения войны в Украине, и назвали встречи в Елисейском дворце продуктивными.
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