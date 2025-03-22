Будапешт знову заговорив про права угорців на Закарпатті: умова для вступу в ЄС

Ставлення Угорщини до України

Угорщина - одна з небагатьох країн Європейського союзу, яка вже довгий час блокує вступ України до ЄС. Крім того, Будапешт час від часу блокує також фінансову допомогу Україні й не рідко виступає проти антиросійських санкції.

В жовтні минулого року український президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ готує двосторонній документ для угоди між країнами.

Зауважимо, що ще раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримуватиме Україну в жодному питанні міжнародних відносин доти, доки не буде відновлено мовні права етнічних угорців, які проживають там.

Питання нацменшин

Варто зазначити, що відносини між Україною та Угорщиною загострились ще у 2017 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Проте відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах.

Це, своєю чергою, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах нацменшин на Закарпатті, а тим часом прем'єр-міністр країни Віктор Орбан регулярно відзначався абсурдними заявами.

Однак 8 грудня 2023 року Верховна рада схвалила низку законопроєктів, серед яких був №10288-1 щодо захисту прав національних меншин в окремих сферах з урахуванням рекомендацій Ради Європи.

При цьому в МЗС Угорщини заявили, що не задоволені змінами до закону України про нацменшини. Нібито до повернення прав 2015 року "ще далеко".

Натомість тодішній глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна домовилася з Угорщиною про створення спільної спеціальної комісії щодо питань, пов'язаних з представниками угорської національної спільноти в Закарпатській області.

Примітно, що минулого літа Сійярто сам повідомив, що Угорщина підтримала початок перемовин щодо вступу України в Європейський Союз, тому що Київ "задовольнив вимоги Будапешта".

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