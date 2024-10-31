Зеленський про Угорщину: готуємо двосторонній документ, у ньому є питання щодо НАТО

Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини. У нього є пункт щодо вступу України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.

"На сьогодні від вашої роботи і завдяки, в принципі, зв'язками і діалогу вашому з Угорщиною, країною, з угорцями Угорщини, я думаю, можна зробити серйозний внесок, це геополітичний внесок, це є частина внутрішнього плану щодо сусідства і щодо діалогу близького із сусідами й важливо - результативного. Тому дуже важливий ваш діалог з угорцями", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Угорщина - одна з тих, хто може частково блокувати план перемоги України. На думку президента, українці пройдуть будь-яку блокаду Угорщини. Але, як зазначив глава держави, хочеться, щоб йшла Україна до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою.

"Сьогодні готується двосторонній документ. Ми дуже хотіли б мати двосторонній документ між Україною і Угорщиною. Там багато речей. Прибрати непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і історичні, і минулого. Щоб не підіймати питання меншин", - розповів Зеленський.

За його словами, частиною двостороннього діалогу та документа є питання безпеки, а саме вступу України в НАТО. Україна просить Угорщину не блокувати запрошення Альянсу.

"Тобто не підтримувати, не голосувати за нас, а не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях, ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо", - додав президент.