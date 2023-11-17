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В часи СРСР було "ліпше". Орбан знову пожалівся через питання нацменшин в Україні

П'ятниця 17 листопада 2023 15:56
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В часи СРСР було "ліпше". Орбан знову пожалівся через питання нацменшин в Україні Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре проскиглив через права угорців в Україні. Заявив, що нібито в часи СРСР ситуація була ліпшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує RTL.hu.

Закарпатські угорці

Під час Постійної конференції Угорщини Орбан, говорячи про становище угорців за кордоном, заявив, що в найгіршій ситуації нині перебувають саме закарпатські угорці в Україні. За його словами, нібито Київ йде шлях, який Будапешт не може підтримати.

"Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави", - заявив прем'єр-міністр Угорщини.

Він заявив, що Будапешт надасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки Україна "продовжує карати закарпатців".

Війна без "мети"

Зокрема проросійський прем'єр розкритикував Україну нібито через те, що вона чітко "не визначила своєї військової мети". За його словами, це є причиною через яку важко допомагати Києву.

"Угорський прем'єр заявив, що на останньому засіданні Євросоюзу він запропонував розробити "план Б" для України, який був би кращим, ніж продовжувати "теперішню безнадійну ситуацію", в якій тисячі гинуть у "християнсько-громадянській війні", - пише видання.

Питання нацменшин в Україні

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає євроінтеграцію України, доки Київ не вирішить "проблему з правами нацменшин на Закарпатті".

Відносини між країнами загострились у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах.

Угорщина, зі свого боку, розкритикувала вищезгаданий закон та заявила, що він нібито "обмежує права національних меншин".

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