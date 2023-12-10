В Угорщині прокоментували зміни до закону України про нацменшини, знову незадоволені

В Угорщині незадоволені нещодавніми змінами до закону України про нацменшини. Нібито до повернення прав 2015 року "ще далеко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку держсекретаря угорського Міністерства закордонних справ Тамаша Менцера.

Менцер заявив про те, що в Україні угорську громаду почали безперервно "позбавляти прав вісім років тому".

"Ми, звичайно, будемо ретельно оцінювати вчорашнє рішення українського парламенту, але вже зараз зрозуміло, що до повернення прав 2015 року воно далеке. При цьому ми постійно контролюємо імплементацію", - заявив держсекретар МЗС Угорщини.

Відносини між Україною та Угорщиною

Варто пояснити, що відносини між країнами загострились й у 2017 році, коли Верховна рада ухвалила закон про освіту, який передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах. Це, зі свого боку, неодноразово викликало обурення з боку Угорщини, яка звинувачувала Україну в нібито проблемах "нацменшин в Закарпатті", а тим часом прем'єр-міністр країни Віктор Орбан регулярно відзначався скигленням та абсурдними заявами.

Правки до закону про нацменшини

Цієї п'ятниці, 8 грудня, Верховна рада схвалила низку законопроєктів, серед яких був №10288-1 щодо захисту прав національних меншин в окремих сферах з урахуванням рекомендацій Ради Європи. Усі закони вже були підписані президентом Володимиром Зеленським.