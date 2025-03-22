Будапешт снова заговорил о правах венгров на Закарпатье: условие для вступления в ЕС

Отношение Венгрии к Украине

Венгрия - одна из немногих стран Европейского союза, которая уже долгое время блокирует вступление Украины в ЕС. Кроме того, Будапешт время от времени блокирует также финансовую помощь Украине и нередко выступает против антироссийских санкций.

В октябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовит двусторонний документ для соглашения между странами.

Заметим, что еще раньше премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет поддерживать Украину ни в одном вопросе международных отношений до тех пор, пока не будут восстановлены языковые права этнических венгров, проживающих там.

Вопрос нацменьшинств

Стоит отметить, что отношения между Украиной и Венгрией обострились еще в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Однако в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

Это, в свою очередь, неоднократно вызывало возмущение со стороны Венгрии, которая обвиняла Украину в якобы проблемах нацменьшинств на Закарпатье, а тем временем премьер-министр страны Виктор Орбан регулярно отличался абсурдными заявлениями.

Однако 8 декабря 2023 года Верховная рада одобрила ряд законопроектов, среди которых был №10288-1 по защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы.

При этом в МИД Венгрии заявили, что не удовлетворены изменениями в закон Украины о нацменьшинствах. Якобы до возвращения прав 2015 года "еще далеко".

Зато тогдашний глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина договорилась с Венгрией о создании совместной специальной комиссии по вопросам, связанным с представителями венгерского национального сообщества в Закарпатской области.

Примечательно, что прошлым летом Сийярто сам сообщил, что Венгрия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, потому что Киев "удовлетворил требования Будапешта".

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