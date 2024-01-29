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Україна та Угорщина створять спеціальну комісію щодо питань про нацменшини, - Кулеба

Понеділок 29 січня 2024 18:16
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Україна та Угорщина створять спеціальну комісію щодо питань про нацменшини, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Україна домовилася з Угорщиною про створення спільної спеціальної комісії щодо питань, пов'язаних з представниками угорської національної спільноти в Закарпатській області.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За словами чиновника після зустрічі та переговорів з угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді, така комісія має за 10 днів представити урядам обох країн перелік питань щодо національних меншин, які Будапешт вважає спірними і які потребують вирішення.

Кулеба зазначив, що Україна попросила угорську сторону надати "вичерпний перелік запитань, які у них є" про питання захисту прав нацменшин, які проживають, зокрема, на Закарпатті.

"Ми цей перелік отримали. Ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача - через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з цього переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення, або вже врегульоване, для того, щоб ми внесли остаточну ясність", - розповів він.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 29 січня голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Ужгорода де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Чиновники зазначили, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

Позиція Угорщини щодо закону України про нацменшини

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року Верховна рада схвалила низку законопроєктів, серед яких був №10288-1 щодо захисту прав національних меншин в окремих сферах з урахуванням рекомендацій Ради Європи. Усі закони вже були підписані президентом Володимиром Зеленським.

При цьому в МЗС Угорщини заявили, що не задоволені нещодавніми змінами до закону України про нацменшини. Нібито до повернення прав 2015 року "ще далеко".

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Угорщина Дмитро Кулеба Закарпатська область
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