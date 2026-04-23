Буданов зробив заяву про ухилянтів та мобілізацію в Україні

Мобілізацію в Україні повністю припинити не можна, але можна спробувати зробити її більш людяною. Добровольці вже закінчилися, а лишилися "мільйони ухилянтів".
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на Безпековому Форумі у Києві.
За словами Буданова, без мобілізації неможливо доукомплектувати війська.
Він зазначив, що країна, яка тривалий час перебуває у стані війни, поступово вичерпує ресурс добровольців: ті, хто мав бажання долучитися до захисту держави, вже це зробили.
"Єдине, що можна спробувати насправді реформувати, - це прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу, але саме прояви нелюдського відношення, а не сам факт приводу", - сказав голова ОП журналістам.
"Бо є ж інша страшна правда - в нас мільйони людей ухилянтів", - додав він.
Нагадаємо, раніше влада неодноразово заявляла про проблеми з мобілізацією. Зокрема, повідомлялося, що у розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.
Водночас у парламенті готують зміни до підходів мобілізації.
За словами народного депутата Федора Веніславського, нові правила передбачатимуть ширше залучення військових на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур. Очікується, що їх можуть представити вже найближчими місяцями.
Оцінюючи поточну ситуацію, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ефективність мобілізації можна оцінити на рівні 6-7 балів із 10.
Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК.
Він засудив і ухилення від служби, і насильство щодо військовослужбовців.