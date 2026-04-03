"Дива не буде". Буданов зробив заяву про зміни в мобілізації

22:45 03.04.2026 Пт
Сутність мобілізаційного процесу залишиться такою ж, оскільки під час війни змінити кардинально її неможливо
aimg Антон Корж
"Дива не буде". Буданов зробив заяву про зміни в мобілізації Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)

У питанні змін в процесі мобілізації в Україні не варто розраховувати на диво. Процес мобілізації хаотичний, проте поки триває війна, більшість проблем вирішити неможливо.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Будано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Буданов, коментуючи можливі зміни в процесі мобілізації та роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) назвав нинішній мобілізаційний процес хаотичним. Проте він визнав - під час війни вирішити ці проблеми неможливо.

За словами Буданова, армії потрібен "людський капітал" - але люди не хочуть мобілізуватися та воювати після того, що бачать про війну в соціальних мережах, в тому числі в Telegram.

"А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть - їх доведеться мобілізувати", - пояснив він.

При цьому Буданов закликав не очікувати дива від того, що зміняться назва ТЦК, або формат їхньої робити. Сутність процесу залишиться тією ж самою - мобілізація.

"Або фронт впаде", - резюмував він.

Нагадаємо, що у Міноборони запевнили, що в Україні вже найближчим часом планують впровадити зміни в системі мобілізації. Це сталося після того, як 2 квітня у Львові напали з ножем на військовослужбовця ТЦК. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув.

Ще однією причиною стали численні скандали із силовою мобілізацією на вулицях в Україні. Наприклад, черговий скандал стався в Одесі 3 квітня. Під час затримання водія, який нібито "перебував у розшуку", поліцейські зламали йому руку, при цьому поряд перебували військові ТЦК.

При цьому раніше у березні в Одесі стався ще один інцидент: у Пересипському районі жінка потрапила під колеса мікроавтобуса ТЦК. Внаслідок ДТП було призначено службову перевірку.

Приліт в Обухові, знищена ветклініка, люди під завалами: які наслідки атаки РФ
