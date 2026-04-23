Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине

Мобилизацию в Украине полностью прекратить нельзя, но можно попытаться сделать ее более человечной. Добровольцы уже закончились, а остались "миллионы уклонистов".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на Форуме по безопасности в Киеве.
По словам Буданова, без мобилизации невозможно доукомплектовать войска.
Он отметил, что страна, которая длительное время находится в состоянии войны, постепенно исчерпывает ресурс добровольцев: те, кто имел желание присоединиться к защите государства, уже это сделали.
"Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, - это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода", - сказал глава ОП журналистам.
"Потому что есть же другая страшная правда - у нас миллионы людей уклонистов", - добавил он.
Напомним, ранее власти неоднократно заявляли о проблемах с мобилизацией. В частности, сообщалось, что в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.
В то же время в парламенте готовят изменения к подходам мобилизации.
По словам народного депутата Федора Вениславского, новые правила будут предусматривать более широкое привлечение военных на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. Ожидается, что их могут представить уже в ближайшие месяцы.
Оценивая текущую ситуацию, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.
Также командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.
Он осудил и уклонение от службы, и насилие в отношении военнослужащих.