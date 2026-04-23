Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине

По словам Буданова, без мобилизации невозможно доукомплектовать войска.

Он отметил, что страна, которая длительное время находится в состоянии войны, постепенно исчерпывает ресурс добровольцев: те, кто имел желание присоединиться к защите государства, уже это сделали.

"Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать, - это проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, но именно проявления бесчеловечного отношения, а не сам факт привода", - сказал глава ОП журналистам.

"Потому что есть же другая страшная правда - у нас миллионы людей уклонистов", - добавил он.