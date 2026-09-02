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Путін і Ердоган обговорили Україну під час закритих перемовин

12:09 02.09.2026 Ср
2 хв
Уже відомі головні теми цієї зустрічі
aimg Юлія Капітонова
Путін і Ердоган обговорили Україну під час закритих перемовин Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін (Getty Images)
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1 вересня у Киргизстані російський диктатор Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провели закриті переговори. Однією з головних тем була війна РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Turkiye Today.

Згідно з даними ЗМІ, зустріч відбулася на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. Також відомо, що вона тривала близько 90 хвилин.

Серед присутніх, окрім Путіна та Ердогана, були глава МЗС Туреччини Хакан Фідан та керівник Національної розвідувальної служби Ібрагім Калін.

З заявою з цього приводу вже виступив радник глави Кремля Юрій Ушаков.

За його словами, основну увагу під час переговорів було зосереджено на ситуації в Чорному морі. Він також підтвердив, що саме це питання було головною темою обговорення.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Ердоган також обговорили можливість проведення в Туреччині переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

Пєсков нагадав, що Анкара вже неодноразово виступала з такою пропозицією на різних рівнях.

Під час зустрічі Путін назвав Туреччину одним із "привілейованих партнерів" Росії у зовнішній політиці та економічній сфері.

Він також зазначив, що економічні зв'язки між двома країнами залишаються на високому рівні, зокрема завдяки увазі Ердогана до розвитку двосторонніх відносин.

Президент Туреччини заявив, що станом на сьогодні відносини Анкари та Москви "дійсно перебувають на більш просунутому рівні, ніж у будь-який попередній період".

До речі, нещодавно Путін вигадав причину, через яку Росія не завдає ударів по керівництву України.

Також РБК-Україна розповідало, як глава Кремля відреагував на рішення українського президента Володимира Зеленського щодо посилення атак проти РФ.

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Володимир Путін Туреччина Реджеп Тайіп Ердоган Війна Росії проти України
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Путін і Ердоган обговорили Україну під час закритих перемовин
Путін і Ердоган обговорили Україну під час закритих перемовин
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