Буданов сделал заявление о стрельбе в Киеве с участием силовиков

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на стрельбу в Киеве с участием силовиков. Он отметил, что ситуацией уже занимается Госбюро расследований и Офис генпрокурора.

Об этом Буданов сообщил в комментарии РБК-Украина .

"Ситуацией уже занимается ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы", - сказал Буданов.

Что известно о перестрелке в Киеве

В сети с утра распространились видео, на которых, как утверждают очевидцы, видны последствия стрельбы на Березняках. Речь идет о районе дома на ул. Юрия Шумского, движение которой было перекрыто. Очевидцы заявили о задержанных и раненых.

Известно, что инцидент произошел ночью, а утром на месте продолжили находиться правоохранители. В то же время, некоторые Telegram-каналы связали инцидент с деятельностью СБУ и ГУР, сначала спецслужбы никак не комментировали происходящее.

Впрочем, сегодня СБУ и ГУР сообщили о предотвращении теракта, который ФСБ РФ готовила против находившегося в Украине одного из российских оппозиционеров.

Имени спецслужбы не назвали, но, как удалось выяснить РБК-Украина от источников, было предотвращено покушение на заместителя командира по боевой работе "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова, о похищении которого на днях сообщил сам РДК.

Впоследствии прессслужба ГУР удалила сообщение о предотвращении теракта.

Уже сегодня после обеда с официальной коммуникацией вышла Служба безопасности Украины.

СБУ сообщила, что проводила обыски по одному из адресов в рамках расследования теракта. В ходе которого, как утверждает Служба безопасности, на их работников было совершено вооруженное нападение. Нападавшие, как заявлено, также заблокировали автомобилями проезд правоохранителей.

Для остановки сопротивления привлекли спецподразделение "Альфа". Правоохранители применили оружие, в результате чего есть раненные. Нападавших задержали, сообщили в СБУ.

По данным Службы безопасности установлено, что они принадлежат одному из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.