ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Буданов сделал заявление о событиях в Петропавловской Борщаговке

08:39 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Буданов сделал заявление о событиях в Петропавловской Борщаговке Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Глава Офиса президента назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми. Правоохранители устанавливают обстоятельства, а власти готовят дальнейшую реакцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

По словам руководителя ОП, события в Петропавловской Борщаговке наносят ущерб единству украинцев, особенно в условиях российской угрозы.

Правоохранители и уполномоченные органы выясняют все обстоятельства инцидента. Они должны установить полную картину произошедшего, а также определить ответственных и принять меры по привлечению виновных к ответственности.

Буданов добавил, что власти уже прорабатывают вместе с силовым блоком необходимые решения. Они должны обеспечить надлежащую реакцию на события и помочь предотвратить возможные провокации в будущем.

Кроме того, руководитель Офиса президента призвал украинцев при принятии решений и урегулировании конфликтов руководствоваться интересами нации и государства.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября у частного дома в Петропавловской Борщаговке собрались местные жители. В сети распространили информацию о том, что в подвале якобы содержали мужчин, самовольно покинувших воинские части.

Впоследствии командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, их нашли после самовольного ухода из воинской части.

После огласки в Нацгвардии была объявлена служебная проверка и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Кирилл Буданов Офис президента Киевская область Нацгвардия
Новости
Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф
Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Абу-Даби 10-11 ноября, - Уиткофф
Аналитика
Где опасно, там будут роботы: офицер 3-й штурмовой о новой роли НРК
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Где опасно, там будут роботы: офицер 3-й штурмовой о новой роли НРК