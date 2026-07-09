ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Буданов жестко отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

11:22 09.07.2026 Чт
2 мин
Глава ОПУ обратился к украинцам с предупреждением
aimg Юлия Капитонова
Буданов жестко отреагировал на скандал с ТЦК во Львове Фото: Кирилл Буданов, глава ОПУ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинцы должны понимать, какие последствия для них будут иметь нападения на военнослужащих и чем это в итоге может закончиться для всей страны.

С таким заявлением выступил глава Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Глава ОПУ решил обратиться непосредственно к гражданам Украины.

"Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет также бить и срывать одежду, но уже с вас", - предупредил Буданов.

Он также подчеркнул, что ожидает справедливой реакции на события во Львове от правоохранительных органов.

Напомним, речь идет об инциденте, когда в городе толпа людей во время мобилизационных мероприятий перевернула и повредила автомобиль ТЦК. Это произошло на перекрестке проспекта Червоной Калины и ул. Коломыйской.

Столкновение вспыхнуло после того, как прохожие начали вмешиваться в работу военных и конфликтовать.

В сети распространяются видео, на которых видно, что толпа окружила авто. А мужчины под возгласы "Позор!" перекинули его. Также люди начали громить автомобиль.

Ранее РБК-Украина публиковало все подробности скандала с ТЦК во Львове.

Кроме того, мы сообщали, что в Николаевском и Одесском ТЦК назначили проверки после обращений народных депутатов.

Также мы писали, как в конце концов завершился громкий скандал с ТЦК в Кривом Роге.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кирилл Буданов ТЦК Война России против Украины Мобилизация в Украине
Новости
Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе
Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе
Аналитика
Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей