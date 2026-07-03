В Україні перевірять ще два обласні ТЦК через серйозні порушення

Миколаївський та Одеський ТЦК перевірять після скарг нардепів на відібрані телефони та приниження людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Василя Шкуракова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Що вирішили перевірити

Шкураков заявив, що ухвалено рішення про комплексну перевірку двох територіальних центрів комплектування - Миколаївського та Одеського.

"Сьогодні вже прийняте рішення щодо перевірки Миколаївського та Одеського ТЦК, комплексну перевірку цих двох органів", - сказав Шкураков.

Чому виникло питання

Заява прозвучала у відповідь на запитання нардепа фракції "За майбутнє" Антона Яценка. Він звернув увагу на випадки, коли працівники ТЦК забирають у людей телефони, а також на прийом на службу колишніх поліціянтів, звільнених раніше за корупцію чи жорстоке поводження.

Як приклад депутат навів Уманський ТЦК, де на посаді працював колишній правоохоронець.

Реакція Міноборони

Шкураков визнав проблему з телефонами порушенням законних прав людей.

"Це неприпустимо. Ми безпосередньо всі випадки забирання телефонів або приниження гідності вивчаємо", - зазначив він.

За його словами, звернення нардепів та інших організацій фіксують в окремих реєстрах, щоб реагувати на скарги швидше і якісніше.

Кадрові зміни в Умані

Керівника Уманського ТЦК Некрасова вже перевели на іншу посаду, повідомив заступник міністра.

Роботу над проблемними випадками, які виникали в цьому центрі комплектування, за його словами, продовжують.

Що з реформою ТЦК

Шкураков додав, що реформа територіальних центрів комплектування готується та найближчим часом її представлять на засіданні уряду.