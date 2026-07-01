Скандал із ТЦК у Кривому Розі: мобілізованого батька-одинака відпустили додому

Батька-одинака, якого в Кривому Розі незаконно мобілізували працівники ТЦК, вже відпустили до 5-річної доньки. Проте йому доведеться вирішити ще кілька важливих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"5-річна донька знову з батьком", - підтвердив український омбудсмен.

За його словами, цього вдалося добитися завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих.

Лубінець додав, що чоловік уже знаходиться вдома разом зі своєю донькою.

Представник омбудсмана в Дніпропетровській області Олексій Урлаткін поспілкувався з батьком-одинаком. Чоловік розповів, що його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.

"Далі тримаю цю ситуацію на контролі", - запевнив Лубінець.

Нагадаємо, батька-одинака незаконно мобілізували, поки його донька знаходилася в садочку. Через це дитина фактично залишилася під наглядом директорки закладу.

До речі, чоловік двічі звертався по відстрочку, проте йому відмовили.