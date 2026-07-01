Скандал із ТЦК у Кривому Розі: мобілізованого батька-одинака відпустили додому
Батька-одинака, якого в Кривому Розі незаконно мобілізували працівники ТЦК, вже відпустили до 5-річної доньки. Проте йому доведеться вирішити ще кілька важливих питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"5-річна донька знову з батьком", - підтвердив український омбудсмен.
За його словами, цього вдалося добитися завдяки суспільному резонансу та спільним зусиллям усіх небайдужих.
Лубінець додав, що чоловік уже знаходиться вдома разом зі своєю донькою.
Представник омбудсмана в Дніпропетровській області Олексій Урлаткін поспілкувався з батьком-одинаком. Чоловік розповів, що його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.
"Далі тримаю цю ситуацію на контролі", - запевнив Лубінець.
Нагадаємо, батька-одинака незаконно мобілізували, поки його донька знаходилася в садочку. Через це дитина фактично залишилася під наглядом директорки закладу.
До речі, чоловік двічі звертався по відстрочку, проте йому відмовили.
Раніше РБК-Україна розкрило всі подробиці гучного скандалу з мобілізацією батька-одиника в Кривому Розі.
Також ми писали, як цей скандал прокоментували в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.
До слова, раніше в Миколаївській області багатодітного батька після мобілізаційних заходів дев'ять днів незаконно утримували в підвалі одного з ТЦК. Як розповіли в ДБР, над ним знущалися та змушували погодитися на мобілізацію.