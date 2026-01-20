Буданов заявив про "стриманий оптимізм" щодо завершення війни в Україні

"Максимально цікаве питання, де ми знаходимося зараз. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою подією і війною на території Європи після завершення Другої світової війни", - сказав він.

Буданов зазначив, що війна в Україні є однією з найкривавіших за всю післявоєнну історію світу.

"Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль", - підкреслив керівник ОП.

За його словами, зусилля робляться як з боку України, так і з боку США. Він зауважив, що досягнення успіху в найближчій перспективі також багато в чому залежить і від РФ.

"Ви розумієте, з ким ми маємо справу, не думаю, що треба якісь зайві слова в цьому питанні. Підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово, кажу прямо, ми рухаємось. І стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації", - наголосив Буданов.