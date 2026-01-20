UA

Буданов заявив про "стриманий оптимізм" щодо завершення війни в Україні

Фото: Кирило Буданов (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерій Ульяненко

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про рух у напрямку завершення війни в Україні і заявив про "стриманий оптимізм" у цьому питанні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Буданов розповів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Максимально цікаве питання, де ми знаходимося зараз. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою подією і війною на території Європи після завершення Другої світової війни", - сказав він.

Буданов зазначив, що війна в Україні є однією з найкривавіших за всю післявоєнну історію світу.

"Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир, гарантовано. Якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль", - підкреслив керівник ОП.

За його словами, зусилля робляться як з боку України, так і з боку США. Він зауважив, що досягнення успіху в найближчій перспективі також багато в чому залежить і від РФ.

"Ви розумієте, з ким ми маємо справу, не думаю, що треба якісь зайві слова в цьому питанні. Підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово, кажу прямо, ми рухаємось. І стриманий оптимізм - це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації", - наголосив Буданов.

Українська делегація у Давосі

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог з американською стороною продовжиться під час форуму в Давосі. Очікується, що президент США Дональд Трамп прибуде до Давоса особисто.

Також раніше глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.

Сьогодні, 20 січня, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вперше з 2022 року прибув до Давосу для зустрічі з представниками США.

Зазначимо, Зеленський заявив, що поки не їде в Давос, а залишається в Україні через масований нічний обстріл. Водночас він розповів, що поїздка все ж може відбутися за умови енергетичних пакетів чи рішень по ППО.

