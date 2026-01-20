Після 4-річного бойкоту перемовник Путіна приїхав у Давос, він зустрінеться з американцями

Сьогодні, 20 січня, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Давосу для зустрічі з представниками США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва в X .

Він заявив, що вже прибув до Давосу, де планує зустрітися зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Варто зазначити, що спецпредставник російського диктатора відвідує Всесвітній економічний форум у Давосі вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Форум у Давосі

В понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.