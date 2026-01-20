Після 4-річного бойкоту перемовник Путіна приїхав у Давос, він зустрінеться з американцями
Сьогодні, 20 січня, спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Давосу для зустрічі з представниками США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дмитрієва в X.
Він заявив, що вже прибув до Давосу, де планує зустрітися зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Варто зазначити, що спецпредставник російського диктатора відвідує Всесвітній економічний форум у Давосі вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Форум у Давосі
В понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.
Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем - геополітика, штучний інтелект та відбудова України.
Діалог України та США у Давосі
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог зі США продовжиться під час форуму у Давосі.
Очікується, що американський лідер Дональд Трамп прибуде до Давоса особисто - торік він долучався до заходу дистанційно.
Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково братиме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.
Джерела ЗМІ наголосили, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. План розрахований на 10 років і передбачає відновлення України після війни та перезапуск її економіки.