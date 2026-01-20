Буданов заявил о "сдержанном оптимизме" относительно завершения войны в Украине

"Максимально интересный вопрос, где мы находимся сейчас. Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самым кровавым и самым ужасным событием и войной на территории Европы после завершения Второй мировой войны", - сказал он.

Буданов отметил, что война в Украине является одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира.

"Мы движемся. Нельзя сказать, что вот завтра наступит мир, гарантированно. Если кто-то так говорит, это точно неправда. Но делается очень много усилий", - подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, усилия предпринимаются как со стороны Украины, так и со стороны США. Он заметил, что достижение успеха в ближайшей перспективе также во многом зависит и от РФ.

"Вы понимаете, с кем мы имеем дело, не думаю, что надо какие-то лишние слова в этом вопросе. Подытоживая, скажем так, это вступительное слово, говорю прямо, мы движемся. И сдержанный оптимизм - это тот термин, который бы я использовал для четкого определения данной ситуации", - подчеркнул Буданов.