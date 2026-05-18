ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Буданов заявив про провал російських атак на Степногірськ

22:37 18.05.2026 Пн
2 хв
Запорізький напрямок не пропускає окупантів углиб країни
aimg Анастасія Никончук
Буданов заявив про провал російських атак на Степногірськ Фото: Кирило Буданов (facebook.com zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що російські війська вже понад рік безуспішно намагаються захопити Степногірськ, що на Запорізькому напрямку, зазнаючи значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Кирила Буданова в мережі Facebook.

Читайте також: Кремль намагається вбити Буданова навіть під час мирних переговорів з Росією

Що сказав глава ОП

За словами Буданова, противник тривалий час безрезультатно намагається встановити контроль над Степногірськом на Запорізькому напрямку.

Попри значні ресурси, російські підрозділи зазнають втрат і не досягають поставлених цілей.

Буданов подякував усім, хто бере участь в обороні регіону і не дає шанс російським окупантам дійти до Запоріжжя.

Буданов заявив про провал російських атак на СтепногірськФото: Степногірськ (deepstatemap)

Дії Сил оборони та ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що спецпідрозділ "Артан" бере участь у боях за населений пункт і зриває спроби противника проникати в міську забудову.

За даними розвідки, російські групи намагалися заходити малими силами в південну частину міста, проте були зупинені під час серії штурмових дій у взаємодії з іншими підрозділами.

Зрив атак і стабілізація ситуації

У ГУР зазначили, що під час боїв у міських умовах російські підрозділи були вибиті з позначених районів.

Українські сили застосовували аеророзвідку і точкове вогневе ураження, перевіряючи будівлі на наявність противника і вибухових "сюрпризів".

Командир підрозділу "Артан" повідомив, що дії проводилися злагоджено, а українські військові готові до повторних спроб противника повернутися в місто.

За даними Сил оборони, на окремих ділянках фронту тривають бойові зіткнення, операція зі знищення російських сил триває.

Нагадуємо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна реагуватиме на всі порушення та "ексцеси", які виникають у процесі мобілізації, використовуючи всі доступні механізми. Водночас він наголосив, що мобілізаційні заходи в країні мають тривати.

Зазначимо, що глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в Україні вже існують прототипи "розумних" автономних безпілотників, зазначивши, що такі технології стануть важливим напрямком розвитку майбутніх військових дій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило Буданов ГУР Збройні сили України Війна в Україні
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим