Війна у майбутньому вестиметься "розумними" дронами, прототипи вже є в України, - Буданов

15:50 15.05.2026 Пт
2 хв
Керівник ОФ анонсував новий етап війни
aimg Ірина Глухова
Війна у майбутньому вестиметься "розумними" дронами, прототипи вже є в України, - Буданов Фото: Кирило Буданов (Getty Images)
Україна вже має прототипи "розумних" автономних безпілотників, за ними майбутнє війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю The Times.

За його словами, Україна перетворюється з чистого одержувача західної військової допомоги на експортера досвіду та технологій у сфері безпілотників, якими Київ готовий поділитися зі своїми партнерами.

"Ми розвиваємося набагато швидше, тому що перебуваємо у стані війни. У будь-якій військовій галузі, а також у сфері захисту інфраструктури та системних змін у функціонуванні держави під час війни, ми можемо поділитися цими знаннями", - пояснив глава ОП.

Буданов сказав, що неминуче, що війна незабаром вестиметься за допомогою "розумних" автономних безпілотників, прототипи яких в України вже є.

Розумні дрони

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що майбутнє українського оборонно-промислового комплексу залежить від технологічної переваги.

За його словами, виробникам уже зараз потрібно робити ставку на інтеграцію штучного інтелекту та створення власних систем управління, адже саме це дозволить Україні зберегти лідерські позиції у сфері безпілотних технологій.

Тим часом міністр оборони Михайло Федоров нещодавно розповів, як сучасні безпілотні технології вже суттєво змінюють правила ведення війни на полі бою.

Лише за минулу зиму, як зазначено, українські оператори дронів за допомогою безпілотників змусили здатися в полон понад 100 російських військових.

Також стало відомо і про успішну операцію на Харківщині, де оператори дронів прикордонної бригади "Помста" дистанційно взяли в полон російського окупанта.

Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
