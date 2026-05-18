Буданов заявил о провале российских атак на Степногорск
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что российские войска уже более года безуспешно пытаются захватить Степногорск, что на Запорожском направлении, неся значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кирилла Буданова в сети Facebook.
Что сказал глава ОП
По словам Буданова, противник длительное время безрезультатно пытается установить контроль над Степногорском на Запорожском направлении.
Несмотря на значительные ресурсы, российские подразделения несут потери и не достигают поставленных целей.
Буданов поблагодарил всех, кто принимает участие в обороне региона и не дает шанс российским оккупантам дойти до Запорожья.
Фото: Степногорск (deepstatemap)
Действия Сил обороны и ГУР
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что спецподразделение "Артан" участвует в боях за населенный пункт и срывает попытки противника проникать в городскую застройку.
По данным разведки, российские группы пытались заходить малыми силами в южную часть города, однако были остановлены в ходе серии штурмовых действий во взаимодействии с другими подразделениями.
Срыв атак и стабилизация ситуации
В ГУР отметили, что в ходе боев в городских условиях российские подразделения были выбиты из обозначенных районов.
Украинские силы применяли аэроразведку и точечное огневое поражение, проверяя здания на наличие противника и взрывных «сюрпризов».
Командир подразделения "Артан" сообщил, что действия проводились слаженно, а украинские военные готовы к повторным попыткам противника вернуться в город.
По данным Сил обороны, на отдельных участках фронта продолжаются боевые столкновения, операция по уничтожению российских сил продолжается.
Напоминаем, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина будет реагировать на все нарушения и "эксцессы", которые возникают в процессе мобилизации, используя все доступные механизмы. При этом он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия в стране должны продолжаться.
Отметим, что глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине уже существуют прототипы "умных" автономных беспилотников, отметив, что такие технологии станут важным направлением развития будущих военных действий.