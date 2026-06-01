Буданов заінтригував заявою про завершення війни: "ознаки є"

"Я підтверджую, це насправді його намагання - якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана", - сказав Буданов.

На уточнююче питання журналістів про те, чи реалістичною є така мета, Буданов відповів ствердно: "Реалістична".

За його словами, Україна володіє достатніми спроможностями для того, щоб спробувати реалізувати цей план на практиці.

"І якщо Росія відмовиться по фіналу - так теж може бути, не забувайте. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існують", - наголосив він.

"Гаряча фаза" війни може закінчитися до зими

Нагадаємо, минулого тижня після зустрічі президента з фракцією "Слуга народу" стало відомо, що Україна очікує на завершення бойових дій до листопада. Як пояснювало джерело РБК-Україна, це пов'язано з виборчими процесами в США.

У листопаді відбудуться проміжні вибори в американський Конгрес, і там у Республіканців будуть серйозні проблеми. Тож адміністрація президента США може спробувати досягти прогресу щодо війни в Україні, щоб підняти рейтинги.