Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны: "признаки есть"

"Я подтверждаю, это на самом деле его попытки - как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я, как руководитель Офиса президента, точно буду делать все для того, чтобы достичь цель, которую поставил президент. На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная и продуманная", - сказал Буданов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, реалистична ли такая цель, Буданов ответил утвердительно: "Реалистична".

По его словам, Украина обладает достаточными возможностями для того, чтобы попытаться реализовать этот план на практике.

"И если Россия откажется по финалу - так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют", - подчеркнул он.

"Горячая фаза" войны может закончиться до зимы

Напомним, на прошлой неделе после встречи президента с фракцией "Слуга народа" стало известно, что Украина ожидает завершения боевых действий до ноября. Как объяснял источник РБК-Украина, это связано с избирательными процессами в США.

В ноябре состоятся промежуточные выборы в американский Конгресс, и там у Республиканцев будут серьезные проблемы. Поэтому администрация президента США может попытаться достичь прогресса по войне в Украине, чтобы поднять рейтинги.