Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны: "признаки есть"

19:45 01.06.2026 Пн
2 мин
Реалистична ли цель завершить "горячую фазу" войны до зимы?
aimg Ульяна Безпалько aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента Украины (Getty Images)

Прекращение войны в кратчайшие сроки является прямым поручением президента Украины. И завершение боевых действий до зимы - реалистичная цель.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на международном форуме "Архитектура безопасности", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны

"Я подтверждаю, это на самом деле его попытки - как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я, как руководитель Офиса президента, точно буду делать все для того, чтобы достичь цель, которую поставил президент. На мой взгляд, она абсолютно правильная, своевременная и продуманная", - сказал Буданов.

На уточняющий вопрос журналистов о том, реалистична ли такая цель, Буданов ответил утвердительно: "Реалистична".

По его словам, Украина обладает достаточными возможностями для того, чтобы попытаться реализовать этот план на практике.

"И если Россия откажется по финалу - так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют", - подчеркнул он.

"Горячая фаза" войны может закончиться до зимы

Напомним, на прошлой неделе после встречи президента с фракцией "Слуга народа" стало известно, что Украина ожидает завершения боевых действий до ноября. Как объяснял источник РБК-Украина, это связано с избирательными процессами в США.

В ноябре состоятся промежуточные выборы в американский Конгресс, и там у Республиканцев будут серьезные проблемы. Поэтому администрация президента США может попытаться достичь прогресса по войне в Украине, чтобы поднять рейтинги.

Уже в ближайшее время Киев должны посетить посланцы президента США. Также они поедут в Москву.

Однако американские медиа пишут, что в Кремле устали от этих визитов посланников, поэтому хотят более стабильного переговорного процесса.

