Буданов вважає, що Україна звільнить Херсон до кінця року

Українські захисники можуть до кінця 2022 року деокупувати Херсон від російських загарбників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова " Українській правді ".

Він зазначив, що росіяни дійсно "евакуюють" з Херсона "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які самі туди завезли.

Але у багатьох аспектах проводиться більше інформаційна операція і маніпуляція. Так, окупанти вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять всіх неходячих і важко поранених, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей".

"Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - сказав Буданов.

За його словами, росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть хоча б контроль над каховською дамбою, яка зараз є єдиною транспортною артерією, яка повноцінно функціонує, їм треба буде приймати швидко рішення: або дуже-дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися українські захисники в Маріуполі.

"І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони", - додав керівник ГУР.

Мінування Каховської ГЕС

Буданов підтвердив, що дамба частково замінована частково. Він наголосив, що її підрив точно спричинить екологічне лихо.

"Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити - що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені. Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно", - сказав він.

Голова розвідки зазначив, що для того, аби зруйнувати конструкцію такого рівня, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поставити, це нічого не дасть.

У разі повного руйнування дамби лівобережжя Херсонської області буде повністю затоплене. Росіяни втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим.

Вони також знищать змогу на існування Запорізької АЕС, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Окупанти також ускладнять просування ЗСУ на певний проміжок часу - близько двох тижнів.

При цьому самі окупанти будуть змушені відступити прямо до Криму. Буданов вважає, що росіяни не готові до такого розвітку подій.

У разі часткового руйнування дамби загарбники виведуть з ладу шлюзову частину, машинні зали та зроблять дамбу непридатною до використання за призначенням. При цьому збережеться Північнокримський канал, частково буде розлив води, але не такий страшний. Також ускладиться просування ЗСУ.