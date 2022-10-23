Окупанти депортують дітей з інвалідністю з Херсонської області до Криму, - Єрмак

Російські військові примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області. До Криму вже вивезено 12 вихованців комунального закладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Станом на 22 жовтня до Криму було вивезено 12 вихованців комунального закладу. Ця інформація вже надійшла до Офісу Уповноваженого Верховної ради України з прав людини", - розповів він.

За його словами, ще 7 жовтня окупанти створили так звану бюджетну установу "Олешківський дитячий будинок-інтернат" на базі майнового комплексу комунального закладу "Олешківський дитячий будинок-інтернат» та призначили нового "директора".

"Нам відомо, що на сьогодні в закладі перебувало 82 дитини, 40 з яких є паліативними. 12 дітей з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи віком від 8 до 18 років примусово перевезли до Клінічної психіатричної лікарні №5, яка знаходиться в селі Строгонівка Сімферопільського району АР Крим", - розповів Єрмак.

Він каже, що буде далі з дітьми наразі невідомо.

"Росія систематично викрадає та депортує наших людей, повторюючи гірші практики минулих злочинів проти українського народу. За такі дії має бути жорстка правова відповідь - це геноцид українців. Ми робимо все, щоб росіяни відповідали за це. І вони відповідатимуть на полі бою та перед міжнародним трибуналом, який обов‘язково буде", - запевнив Єрмак.