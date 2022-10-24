Буданов считает, что Украина освободит Херсон до конца года

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова " Украинской правде ".

Он отметил, что россияне действительно "эвакуируют" из Херсона "Промсвязьбанк", другие финансовые структуры, которые сами туда завезли.

Но во многих аспектах производится более информационная операция и манипуляция. Так, оккупанты вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят всех неходящих и тяжело раненых, стараются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту информационную кампанию, что "мы заботимся о людях".

"То есть создают иллюзию того, что все пропало. А вместе с тем они, наоборот, заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне", - сказал Буданов.

По его словам, россияне понимают, что, если ВСУ возьмут хотя бы контроль над каховской дамбой, которая сейчас является единственной полноценно функционирующей транспортной артерией, им нужно будет принимать быстро решения: либо очень-очень быстро покидать город и выходить, либо они рискуют оказаться в той ситуации, в которой раньше оказались украинские защитники в Мариуполе.

"И вот, понимая это все, они готовят почву, чтобы, если потребуется, очень быстро оттуда выйти. Однако они не готовятся к выходу сейчас, они готовятся к обороне", - добавил руководитель ГУР.

Минирование Каховской ГЭС

Буданов подтвердил, что дамба частично заминирована частично. Он подчеркнул, что ее подрыв точно приведет к экологической беде.

"Просто есть другие аспекты. Первое: зачем это делать - что они потеряют и что получат? И второе: можно частично взорвать дамбу, а можно полностью. Так вот, чтобы взорвать ее полностью, такие работы не проведены. Минирование проведено частично для частичного разрушения, если потребуется", - сказал он.

Глава разведки отметил, что для того, чтобы разрушить конструкцию такого уровня, нужны десятки тонн правильно расположенной взрывчатки. Нельзя КаМАЗ где-нибудь поставить, это ничего не даст.

В случае полного разрушения дамбы левобережья Херсонской области будет полностью затоплено. Россияне потеряют даже теоретически возможность подачи воды в Северокрымский канал, Крым.

Они также уничтожат возможность существования Запорожской АЭС, потому что этот объект неразрывно с ней связан. Оккупанты также усложнят продвижение ВСУ на определенный промежуток времени -около двух недель.

При этом сами оккупанты будут вынуждены отступить прямо в Крым. Буданов считает, что россияне не готовы к такому развитию событий.

При частичном разрушении дамбы захватчики выведут из строя шлюзовую часть, машинные залы и сделают дамбу непригодной к использованию по назначению. При этом сохранится Северокрымский канал, частично будет разлив воды, но не такой страшный. Также усложнится продвижение ВСУ.