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Росія тікає з Херсону. Окупанти вивозять майно та документи, - Хлань

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Субота 22 жовтня 2022 15:59
Росія тікає з Херсону. Окупанти вивозять майно та документи, - Хлань Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують тікати з Херсона. Почали вивозити майно та документи з міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Окупанти з міста Херсона вивозять свій форпост "досягнення" - майно, документи банку і паспортного столу", - заявив Хлань.

Депутат облради додав, що до понеділка тимчасово окуповане місто покинуть російські торгові мережі.

"Людям кажуть, що то тимчасово - приходьте через декілька тижнів. Прийдемо, в українське", - відзначив Хлань.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці ситуації, яка розгорнулась навколо тимчасового окупованого Херсона. Нещодавно командувач окупаційних військ Росії Суровікін Сергій заявив про "найскладніші рішення" щодо міста.

Тим часом окупанти, як стверджує ISW намагаються створити інформаційні умови для того, щоб підірвати греблю Каховської ГЕС та звинуватити в цьому Україну.

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