Буданов впервые высказался о крушении самолета в Казахстане

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, который упал в Казахстане, был сбит системой ПВО в России. Его сбил комплекс "Панцирь-С1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в комментарии The War Zone.

Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с расследованием, отметил, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines попал под обстрел после того, как отклонился от зоны, где Россия активно использовала ПВО против украинских дронов.

Представитель США также сказал изданию, что российская система противовоздушной обороны могла поразить самолет.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России", - сказал Буданов.

Авиакатастрофа в Казахстане

В Казахстане в районе городе Актау 25 декабря упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. На борту находились 67 человек, самолет совершал рейс из Баку в Грозный.

В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, остальные пассажиры получили травмы, среди них и дети.

Сообщается, что в Грозном, где до этого сбивали дроны, российская ПВО подбила самолет, поэтому он не смог сесть. По данным СМИ и аналитиков, самолет был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь". Как пишет издание Euronews, ракета взорвалась рядом с бортом, а ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа.

В Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау была российская ракета. Reuters отмечает, что Баку ожидает от российской стороны признания в сбивании азербайджанского самолета.

Больше об авиакатастрофе в Казахстане и как РФ замалчивает версию о ЗРК - в материале РБК-Украина.

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