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Буданов возглавит комитет по вопросам разведки при президенте, - Зеленский

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять комитет по вопросам разведки при президенте Украины", - сказал он.

Добавим, что Буданов стал руководителем ГУР в августе 2020 года.

В 2022 году он получил звание генерал-майора. Также он имеет орден "За мужество".

Как сообщалось ранее, сегодня Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего ССО и назначил на нее Виктора Хоренка.

Также президент уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко. Как позже пояснили в Офисе президента, кадровое решение связано с состоянием его здоровья.

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Владимир ЗеленскийКирилл Буданов