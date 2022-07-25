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Зеленский сменил командующего ССО

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 19:09
Зеленский сменил командующего ССО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

В частности, указом президента с должности командущего ССО уволен Григорий Галаган. Следующим указом на эту должность назначен Виктор Хоренко.

Отметим, Силы специальных операций - это отдельный род войск Вооруженных сил Украины. Их привлекают к проведению информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом, мерам по защите жизни граждан и государственных объектов, защиты суверенных прав Украины.

Созданы в 2016 году поддержке стран-членов НАТО.

Напомним, ранее Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.

Как позже объяснили в Офисе президента, кадровое решение связано с состоянием его здоровья.

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