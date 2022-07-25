Зеленский сменил командующего ССО
Президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
В частности, указом президента с должности командущего ССО уволен Григорий Галаган. Следующим указом на эту должность назначен Виктор Хоренко.
Отметим, Силы специальных операций - это отдельный род войск Вооруженных сил Украины. Их привлекают к проведению информационно-психологических операций, борьбе с терроризмом, мерам по защите жизни граждан и государственных объектов, защиты суверенных прав Украины.
Созданы в 2016 году поддержке стран-членов НАТО.
Напомним, ранее Зеленский уволил первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко.
Как позже объяснили в Офисе президента, кадровое решение связано с состоянием его здоровья.
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