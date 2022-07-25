RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов очолить комітет з питань розвідки при президентові, - Зеленський

Фото: голова ГУР Кирило Буданов (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при президентові України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при президентові України", - сказав він.

Додамо, що Буданов став керівников ГУР у серпні 2020 року.

У 2022 році він отримав звання генерал-майора. Також він має орден "За мужність".

Як повідомлялося раньше, сьогодні Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача ССО та призначив на неї Віктора Хоренка.

Також президент звільнив першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка. Як пізніше пояснили в Офісі президента, кадрове рішення пов'язано зі станом його здоров'я.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКИрило Буданов