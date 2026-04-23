Буданов высказался против "массовой легализации" оружия для гражданских

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что легализация оружия может быть опаснее, чем кажется.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне , об этом Буданов сказал на 18-м Киевском форуме по безопасности.

Почему Буданов против

По данным Суспільного, Буданов прокомментировал идею легализации оружия для гражданских. Он выступил против и объяснил, почему.

По мнению руководителя ОП, свободный доступ к оружию не защищает людей - а наоборот, увеличивает количество трагических случаев.

По его словам, это никогда не работало, и не сработает сейчас в Украине.

"Это всегда имеет две стороны. Первая, да, это якобы мнимая мнимость защиты. Другая сторона - это то, что случаев, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше", - заявил Буданов.