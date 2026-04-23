Буданов высказался против "массовой легализации" оружия для гражданских

13:09 23.04.2026 Чт
Руководитель ОП считает, что разрешение на оружие для всех может иметь непредсказуемые последствия
aimg Елена Чупровская
Буданов высказался против "массовой легализации" оружия для гражданских Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (facebook.com kyrylo.budanov.official)

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что легализация оружия может быть опаснее, чем кажется.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне, об этом Буданов сказал на 18-м Киевском форуме по безопасности.

Читайте также: Клименко сделал заявление о праве на оружие, для Рады подготовят законопроект

Почему Буданов против

По данным Суспільного, Буданов прокомментировал идею легализации оружия для гражданских. Он выступил против и объяснил, почему.

По мнению руководителя ОП, свободный доступ к оружию не защищает людей - а наоборот, увеличивает количество трагических случаев.

По его словам, это никогда не работало, и не сработает сейчас в Украине.

"Это всегда имеет две стороны. Первая, да, это якобы мнимая мнимость защиты. Другая сторона - это то, что случаев, которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше", - заявил Буданов.

Напомним, глава Национальной полиции Украины ранее назвал примерное количество незарегистрированного оружия в стране. По его словам, речь идет о миллионах единиц - и это уже представляет серьезный вызов для правоохранителей.

Как сообщало РБК-Украина, министр внутренних дел Игорь Клименко также высказывался относительно короткоствольного оружия и очертил позицию ведомства относительно возможного расширения доступа к нему для граждан.

Новости
Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским