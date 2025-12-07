ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Буданов відповів, чи здатне ГУР прослуховувати кремлівських топів

Україна, Неділя 07 грудня 2025 10:04
UA EN RU
Буданов відповів, чи здатне ГУР прослуховувати кремлівських топів Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Олена Чернякова

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що українська воєнна розвідка має можливість прослуховувати розмови високопоставлених представників Кремля.

Про це повідомляє кореспондентка РБК-Україна.

Під час розмови з кореспонденткою РБК-Україна Буданов коротко підтвердив спроможності ГУР.

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", - сказав він.

Коментар пролунав на тлі публікацій у низці західних медіа, де з’явилася версія, що саме Україна могла передати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії сподіваються, що загроза знищення української енергетики змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу, тож РФ поспішає зі своїми "пропозиціями".

Також ми писали, що російська пропаганда поширює вигадку російських спецслужб, нібито обліковий запис начальника ГУР Міноборони України України Кирила Буданова на платформі Х створений на території РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило Буданов ГУР Війна в Україні
Новини
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни