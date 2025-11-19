ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зробили ставку на терор: Буданов пояснив, чому в росіян часу лише до кінця лютого

Україна, Середа 19 листопада 2025 20:45
UA EN RU
Зробили ставку на терор: Буданов пояснив, чому в росіян часу лише до кінця лютого Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (rbc.ua)
Автор: Антон Корж

В Росії сподіваються, що загроза знищення української енергетики змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу, тож РФ поспішає зі своїми "пропозиціями".

Як передає РБК-Україна, про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.

Буданов пояснив, що росіяни проводили глибинні дослідження перед тим, як ухвалити тактику, що базується на масованих терористичних актах проти енергетичних об'єктів. Росіяни, зазначив він, дійшли загалом вірного висновку - фактор загрози знищення енергетики лякає.

"Фактор саме загрози того, що вони зруйнують нашу енергетику перед зимовим сезоном, буде мати максимальний вплив: по-перше, на українське суспільство, по-друге, на наших західних партнерів. Бо що це така тема, яка всіх лякає. Усіх - із різних причин, але об’єднує страх", - зазначив керівник ГУР МО.

Проте, підкреслив Буданов, цей фактор впливу чітко обмежений за часовим проміжком - до кінця лютого. Тому росіяни вивели наступний висновок - теракти проти української енергосистеми та загроза її знищення є фактором впливу для посилення позицій Кремля, але дуже обмеженим.

"І оскільки він обмежений за часом, то й виходити з будь-якими пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємось. Ми це пройдемо", - резюмував він.

Зазначимо, Буданов раніше повідомив, що "вікно можливостей" для завершення війни в Україні відкриється тільки у лютому 2026 року. При цьому без допомоги президента США Дональда Трампа завершити війну буде неможливо.

Додамо, що в Україні зараз діють графіки погодинних відключень електроенергії, оскільки російські ракетно-дронові теракти пошкодили велику кількість енергетичних об'єктів. Зокрема в ніч на 19 листопада росіяни запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Кирило Буданов Війна в Україні
Новини
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
"Мирний план" Віткоффа і Дмитрієва просуває капітуляцію України: ЗМІ назвали пункти
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського