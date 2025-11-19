Зробили ставку на терор: Буданов пояснив, чому в росіян часу лише до кінця лютого

В Росії сподіваються, що загроза знищення української енергетики змусить Україну піти на переговори на російських умовах. Але це обмежений фактор впливу, тож РФ поспішає зі своїми "пропозиціями".

Як передає РБК-Україна , про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю 24 Каналу.

Буданов пояснив, що росіяни проводили глибинні дослідження перед тим, як ухвалити тактику, що базується на масованих терористичних актах проти енергетичних об'єктів. Росіяни, зазначив він, дійшли загалом вірного висновку - фактор загрози знищення енергетики лякає.

"Фактор саме загрози того, що вони зруйнують нашу енергетику перед зимовим сезоном, буде мати максимальний вплив: по-перше, на українське суспільство, по-друге, на наших західних партнерів. Бо що це така тема, яка всіх лякає. Усіх - із різних причин, але об’єднує страх", - зазначив керівник ГУР МО.

Проте, підкреслив Буданов, цей фактор впливу чітко обмежений за часовим проміжком - до кінця лютого. Тому росіяни вивели наступний висновок - теракти проти української енергосистеми та загроза її знищення є фактором впливу для посилення позицій Кремля, але дуже обмеженим.

"І оскільки він обмежений за часом, то й виходити з будь-якими пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємось. Ми це пройдемо", - резюмував він.