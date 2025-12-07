Буданов ответил, способно ли ГУР прослушивать кремлевских топов
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что украинская военная разведка имеет возможность прослушивать разговоры высокопоставленных представителей Кремля.
Об этом сообщает корреспондентка РБК-Украина.
Во время разговора с корреспонденткой РБК-Украина Буданов кратко подтвердил способности ГУР.
"Можем, да. Мы за это деньги получаем", - сказал он.
Комментарий прозвучал на фоне публикаций в ряде западных медиа, где появилась версия, что именно Украина могла передать журналистам записи разговоров советника Путина Юрия Ушакова и посланника Кирилла Дмитриева.
Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России надеются, что угроза уничтожения украинской энергетики заставит Украину пойти на переговоры на российских условиях. Но это ограниченный фактор влияния, поэтому РФ спешит со своими "предложениями".
Также мы писали, что российская пропаганда распространяет выдумку российских спецслужб, якобы учетная запись начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на платформе Х создана на территории РФ.