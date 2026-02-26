Буданов відповів, чи піде на вибори в разі перемир'я

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що говорити про потенційні вибори зараз безглуздо.
Як передає РБК-Україна, про це Буданов заявив в інтерв'ю арабському медіа"Аль-Модон".
У Буданова запитали, чи можливе проведення в Україні президентських виборів за умови 60-денного припинення вогню, і чи буде він балотуватися на пост голови держави в такому разі.
"Моє завдання зараз - налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо", - сказав керівник Офісу президента.
Нагадаємо, тема виборів в Україні під час війни стала знову актуальною після того, як президент США Дональд Трамп почав "сумніватися" в українській демократії.
Президент України Володимир Зеленський у відповідь підкреслив, що він готовий провести президентські вибори в країні, але з умовами. Зокрема, він хоче, щоб на час виборчого процесу було забезпечено режим припинення вогню.
Росія зі свого боку заявила про нібито готовність забезпечити відсутність обстрілів тільки в день голосування.
Також для того, щоб вибори в Україні відбулися під час війни, необхідні зміни в законодавстві. Зараз над цим працює спеціальна група, до якої увійшли нардепи і не тільки.
Раніше Зеленський заявляв про те, що він може піти на другий президентський термін, якщо на час виборів війна Росії проти України не завершиться.