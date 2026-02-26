Буданов ответил, пойдет ли на выборы в случае перемирия

У Буданова спросили, возможно ли проведение в Украине президентских выборов при условии 60-дневного прекращения огня, и будет ли он баллотироваться на пост главы государства в таком случае.

"Моя задача сейчас - наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно", - сказал руководитель Офиса президента.

Выборы в Украине

Напомним, тема выборов в Украине во время войны стала снова актуальной после того, как президент США Дональд Трамп начал "сомневаться" в украинской демократии.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что он готов провести президентские выборы в стране, но с условиями. В частности, он хочет, чтобы на время избирательного процесса был обеспечен режим прекращения огня.

Россия в свою очередь заявила о якобы готовности обеспечить отсутствие обстрелов только в день голосования.