Буданов розповів, як ГУР застосовує штучний інтелект і коли чекати "бойових роботів"

"Ми штучний інтелект здебільшого використовуємо в контексті обробки великих масивів інформації. Це стосується роботи з базами даних, мільйони гігабайтів цієї інформації, і можна просто не знайти те, що тобі потрібно. Штучний інтелект справляється з цим питанням більш-менш", - сказав Буданов.

Що стосується використання ШІ в системах озброєнь, то, за словами очільника ГУР, він поки що не бачить "серйозного прогресу", як багато хто уявляє.

"Я вірю що він буде, але поки його немає. Те, що стосується окремих елементів, які застосовують в дронах - донаведення тощо - так, але це далеко не те, про що всі думають", - зазанчив Буданов.

Він висловив переконання, що протягом найближчого десятиліття ситуація зміниться.

"Я вірю в те, що в найближчі 10 років справжнього бойового робота ми побачимо. Але це не буде сьогодні-завтра", - додав керівник ГУР.