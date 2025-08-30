Буданов рассказал, как ГУР применяет искусственный интеллект и когда ждать "боевых роботов"

"Мы искусственный интеллект в основном используем в контексте обработки больших массивов информации. Это касается работы с базами данных, миллионы гигабайтов этой информации, и можно просто не найти то, что тебе нужно. Искусственный интеллект справляется с этим вопросом более-менее", - сказал Буданов.

Что касается использования ИИ в системах вооружений, то, по словам главы ГУР, он пока не видит "серьезного прогресса", как многие представляют.

"Я верю что он будет, но пока его нет. То, что касается отдельных элементов, которые применяют в дронах - донаведение и т.д. - да, но это далеко не то, о чем все думают", - отметил Буданов.

Он выразил убеждение, что в течение ближайшего десятилетия ситуация изменится.

"Я верю в то, что в ближайшие 10 лет настоящего боевого робота мы увидим. Но это не будет сегодня-завтра", - добавил руководитель ГУР.