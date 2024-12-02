Роботи та штучний інтелект змінюють війну: Україна готує десятки тисяч машин

Україні наступного року знадобляться десятки тисяч безпілотних роботизованих наземних транспортних засобів. Вони будуть використані для доставки боєприпасів та запасів піхоті в окопах, а також для евакуації поранених солдатів.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

За його словами, машини, схожі на баггі, є прикладом того, як технології змінюють позиційну війну в Україні, і позбавлять війська необхідності діяти в районах поблизу лінії фронту, де часто відбуваються російські обстріли та безпілотники.

"Цього року ми закупили кілька тисяч наземних платформ, а наступного року, я думаю, нам знадобляться десятки тисяч", - сказав в інтерв'ю міністр, який займався закупівлею безпілотників більшу частину війни. З цього місяця він більше не займається закупівлею дронів.

Федоров повідомив, що ці машини вже використовуються вздовж фронту і в Курській області Росії, де війська Києва вирізали анклав під час серпневого вторгнення. В Україні є кілька навчальних центрів для навчання для їх використання, додав він.

Дрони на війні

Використання військових технологій стрімко розвивається, незважаючи на те, що війна перетворилася на криваву, виснажливу боротьбу без істотних змін на полі бою, незважаючи на нещодавні прискорені успіхи Росії, що почалися через 33 місяці після вторгнення у 2022 році.

За словами Федорова, з 2023 року виробництво безпілотників великої дальності в Україні збільшилося в десятки разів, а президент Володимир Зеленський поставив за мету наступного року випустити 30 тисяч одиниць цієї зброї глибокої поразки.

Росія запускає тисячі безпілотників великої дальності на місяць, активно використовуючи недорогі "неправдиві" безпілотники, які вимотують сили ППО України, які бачать відмітку на радарі та змушені її збивати.

Федоров заявив, що Україна також використовувала безпілотники-приманки та іноді запускала більше ударних безпілотників за одну ніч, ніж Росія, але це була не просто гра цифр.

"[ШІ] використовується деякою мірою, але більш важливими питаннями є зв'язок та методи запуску (безпілотників) для далеких ударів. Росія покращила моніторинг запусків безпілотників (України), швидко реагуючи та націлюючись на місця запуску. Ці нюанси вимагають постійних змін методу запуску та підключення", - сказав він.

За його словами, Україна має ударні безпілотники, які можуть літати на відстань до 1800 км.

Він також підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення ударних безпілотників великої дальності на кшталт "Шахеду", які Росія використовує для своїх нічних атак на українські міста.

"Деякі компанії, які виробляють... літаки, проводять випробування, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вражати "шахеди", але це все ще перебуває на стадії досліджень та розробок. Певні результати є", - сказав він.

Він повідомив, що цього року Україна уклала контракт на закупівлю 1,6 млн безпілотників, з яких було поставлено 1,3 млн, включаючи недорогі FPV-безпілотники, оснащені камерами, що дозволяють дистанційно пілотувати їх для досягнення цілей.

Штучний інтелект

Україна також використовує десятки вітчизняних систем штучного інтелекту, які дають змогу її безпілотникам досягати цілей на полі бою без участі пілотів, що дозволяє їм залишатися ефективними в районах, захищених потужними перешкодами.

Федоров повідомив, що десять компаній постійно конкурують у державних закупівлях за право постачати продукцію на базі штучного інтелекту.

"Я думаю, що наступного року значно збільшиться відсоток автономних дронів з наведенням. Ми можемо побачити перші реальні застосування рою дронів, хоч і не в масовому масштабі. Перші кроки будуть зроблені", - сказав він.