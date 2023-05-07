Буданов про російські звинувачення в тероризмі: ми вбивали і будемо вбивати росіян

Керівник військової розвідки України Кирило Буданов відповів на російські звинувачення в тероризмі. Він заявив, що українські військові продовжать знищувати окупантів по перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони в інтерв'ю Yahoo News.

Журналісти попросили Буданова прокоментувати звинувачення Росії щодо "терактів" та загибелі доньки російського ідеолога Олександра Дугіна. Розвідник відкинув звинувачення російських силовиків.

" Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України", - сказав він.

Нагадаємо, Росія звинуватила керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова у вибухах на Кримському мості, які сталися у жовтні 2022 року. Лефортівський суд Москви заочно заарештував Буданова та звинуватив у "тероризмі".

Як повідомлялося, Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна підходить до вирішальної битви.

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