ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буданов про контрнаступ: Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України

Новость на русском →
Київ, Понеділок 24 квітня 2023 09:29
Буданов про контрнаступ: Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Початок вирішальної битви між Україною та РФ є таємницею. Але ми до цього наближаємося.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

На питання, чи сьогоднішні умови, темпи постачання західної зброї не змушують переглянути попередні оцінки щодо вирішальної битви він відповів: "Абсолютно не змушують".

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють", - сказав Буданов

Він акцентував, що початок цієї битви є таємницею, але "всі розуміють, що ми до цього наближаємось".

"Щодо обсягів та темпів постачання - звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо", - каже Буданов.

На його думку, достатні обсяги території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції.

"На яких напрямках, що саме і як - від цього я утримаюсь, вибачте", - додав Буданов.

Нагадаємо, що під час інтервʼю USA Today очільник ГУР МО
Кирило Буданов заявив, що вирішальна битва між Росією і Україною буде цієї весни.

Додамо, також Буданов заявляв, що цей рік може стати для України буде переможним. За його словами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки КИрило Буданов Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року